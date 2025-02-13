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15:50, 13 февраля 2025Экономика

В российском курортном городе произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2
Мария Черкасова
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, особенно сильно толчки ощущались на верхних этажах многоэтажных зданий.

Ранее в среду, 12 февраля, в районе города Туапсе Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки произошли на глубине пять километров около 16:40 по московскому времени.

За сутки 13 февраля на камчатском вулкане Безымянный произошло 118 землетрясений. По словам специалистов, это говорит о скором извержении вулкана.

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