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20:34, 12 февраля 2025Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

Рядом с Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В районе города Туапсе Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. О сейсмособытии сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли на глубине пять километров около 16:40 мск. Эпицентр залегал в двух километрах к юго-западу от Туапсе и в 77 километрах к северо-западу от Сочи. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется.

Ранее в феврале землетрясение зафиксировали у побережья северных Курил. Магнитуда подземных толчков составила 4,2. Эпицентр находился в Тихом океане, в 134 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир.

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