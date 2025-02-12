В российском регионе произошло землетрясение

Рядом с Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9

В районе города Туапсе Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. О сейсмособытии сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли на глубине пять километров около 16:40 мск. Эпицентр залегал в двух километрах к юго-западу от Туапсе и в 77 километрах к северо-западу от Сочи. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется.

Ранее в феврале землетрясение зафиксировали у побережья северных Курил. Магнитуда подземных толчков составила 4,2. Эпицентр находился в Тихом океане, в 134 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир.