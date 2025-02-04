Землетрясение произошло в российском регионе

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

У побережья северных Курил произошло землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Сейсмособытие в российском регионе зафиксировали во вторник, 4 февраля, в 6:06 по местному времени (3 февраля, в 23:06 мск). Магнитуда подземных толчков достигла 4,2. Эпицентр находился в Тихом океане, в 134 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров, уточнила специалистка. По словам Семеновой, данные об ощутимости подземных толчков не поступали. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

В конце января мощное землетрясение произошло в Иркутской области. Тогда магнитуда подземных толчков достигала 5,6. Эпицентр находился в акватории озера Байкал — в 36 километрах от поселка Большое Голоустное Иркутского округа.