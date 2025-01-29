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07:44, 29 января 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,6
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

В Иркутской области произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмособытие зафиксировали в среду, 29 января, в 06:54 по местному времени (01:54 мск). Эпицентр находился в акватории озера Байкал — в 36 километрах от поселка Большое Голоустное Иркутского округа. Магнитуда подземных толчков там достигала 5,6.

В самом Иркутске мощность землетрясения оценили в три балла. В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не случилось, уточнили в управлении МЧС по российскому региону.

23 января мощное землетрясение произошло на Филиппинах. Магнитуда подземных толчков достигала 5,7. Эпицентр землетрясения находился в семи километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Лилоан примерно с 3,5 тысячи жителей и в 117 километрах к юго-востоку от города Ормок с населением 191 тысяча человек.

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