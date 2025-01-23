На Филиппинах произошло сильное землетрясение

EMSC: На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 23 января, в 00:39 по московскому времени (23:39 UTC). Их магнитуда составила 5,7. Эпицентр землетрясения находился в семи километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Лилоан с примерно 3,5 тысячи жителей и в 117 километрах к юго-востоку от города Ормок с населением 191 тысяча человек. Очаг залегал на глубине девять километров. Информация о повреждениях и пострадавших при этом не поступала.

Накануне стало известно о сильном землетрясении у берегов Турции магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 135 километрах к северо-западу от города Маниса на западе страны, где живет не менее 243 тысяч человек.