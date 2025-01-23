Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:22, 23 января 2025Экономика

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

EMSC: На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Geio Tischler / Unsplash

На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 23 января, в 00:39 по московскому времени (23:39 UTC). Их магнитуда составила 5,7. Эпицентр землетрясения находился в семи километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Лилоан с примерно 3,5 тысячи жителей и в 117 километрах к юго-востоку от города Ормок с населением 191 тысяча человек. Очаг залегал на глубине девять километров. Информация о повреждениях и пострадавших при этом не поступала.

Накануне стало известно о сильном землетрясении у берегов Турции магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 135 километрах к северо-западу от города Маниса на западе страны, где живет не менее 243 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      Части россиян пообещали опасную погоду

      В России заявили о появлении необычного вооружения из Северной Кореи под Курском

      Тренер сборной России высказался о возможном возвращении лыжников на мировую арену

      Назван самый популярный у россиян иностранный автобренд

      Американских чиновников обязали доносить на коллег по одной теме

      В Госдуме объяснили слова Трампа о роли России во Второй мировой войне

      Врач оценил влияние татуировок на здоровье

      Известная российская юмористка рассказала о слезах из-за Розы Сябитовой

      В российском регионе попутчик домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше