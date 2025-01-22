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07:27, 22 января 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло у берегов Турции

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у берегов Турции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Мощное землетрясение произошло у берегов Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Магнитуда подземных толчков, по данным специалистов, достигала 5,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 135 километрах к северо-западу от города Маниса на западе Турции. В населенном пункте проживает не менее 243 тысяч человек.

По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал. Об инфраструктурных разрушениях тоже не сообщалось.

Ранее мощное землетрясение произошло на Тайване — магнитуда сейсмособытия достигала 6,0. Подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. Очаг, по расчетам ученых, залегал на глубине 18 километров. Вслед за этим землетрясением на острове произошли и другие.

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