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08:24, 21 января 2025Экономика

На Тайване зафиксировано мощное землетрясение

На Тайване зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6 баллов
Виктория Клабукова

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На Тайване произошло мощное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила шесть баллов, пишет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. Очаг, по расчетам ученых, залегал на глубине 18 километров. Вслед за этим землетрясением на острове произошли и другие. Центральное управление погоды (CWA) сообщает о землетрясении силой 6,4 балла в уезде Цзяи на юге Тайваня. Также толчки силой пять баллов ощутили жители города Гаосюн.

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня в начале апреля прошлого года. Эпицентр оказался вблизи восточного побережья Тайваня. Прошедшие землетрясения стали для Тайваня самыми сильными за последние 25 лет. Их не пережили девять человек, еще 800 получили травмы, а 50 пропали без вести. Вызванное сейсмотолчками цунами набрало в высоту 0,3 метра и достигло побережья японского острова Енагуни. Разрушительная волна дошла до островов Исигаки и Миякодзима.

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