Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:27, 13 февраля 2025Экономика

118 землетрясений за сутки произошло в российском регионе

На Камчатке произошло 118 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Елена Верещака / ТАСС

На камчатском вулкане Безымянный произошло 118 землетрясений за сутки. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, пишет ТАСС.

«В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», — рассказали ученые.

Эти признаки говорят о том, что вулкан готовится к извержению, отметили специалисты. Если оно начнется, выброс пепла может достигать высоты в 15 метров над уровнем моря.

Ранее землетрясение зафиксировали в районе города Туапсе Краснодарского края. Сейсмособытие произошло 12 февраля около 16:40 по московскому времени. Магнитуда поземных толчков достигала 3,9. Эпицентр залегал в двух километрах к юго-западу от Туапсе и в 77 километрах к северо-западу от Сочи. Информация о разрушениях и пострадавших не уточнялась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин официально созвонился с Трампом. Как на это отреагировали в России и когда ждать конца боевых действий на Украине?

      В недорогих смартфонах появится ИИ

      Назван простой способ снизить тревожность

      Российским пенсионерам назвали отнимающее право на льготы на ЖКУ условие

      Россиянам объяснили причины внезапного ухудшения зрения после 40 лет

      118 землетрясений за сутки произошло в российском регионе

      Россиян предупредили об участившихся случаях трех видов мошенничества

      МИД Молдавии вызвал российского посла

      Россиянина осудят за совершенную 18 лет назад расправу

      В НАТО захотели мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше