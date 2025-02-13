118 землетрясений за сутки произошло в российском регионе

На Камчатке произошло 118 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный

На камчатском вулкане Безымянный произошло 118 землетрясений за сутки. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, пишет ТАСС.

«В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», — рассказали ученые.

Эти признаки говорят о том, что вулкан готовится к извержению, отметили специалисты. Если оно начнется, выброс пепла может достигать высоты в 15 метров над уровнем моря.

Ранее землетрясение зафиксировали в районе города Туапсе Краснодарского края. Сейсмособытие произошло 12 февраля около 16:40 по московскому времени. Магнитуда поземных толчков достигала 3,9. Эпицентр залегал в двух километрах к юго-западу от Туапсе и в 77 километрах к северо-западу от Сочи. Информация о разрушениях и пострадавших не уточнялась.