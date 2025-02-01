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19:43, 1 февраля 2025Бывший СССР

На Украине произошло землетрясение

«Суспильне»: В Полтаве произошло землетрясение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинской Полтаве произошло землетрясение. Об этом вечером в субботу, 1 февраля, сообщает в Telegram издание «Общественное» («Суспильне»)

Уточняется, что подземные толчки ощущались в нескольких районах города. Магнитуда не называется, другие подробности пока тоже не приводятся.

В ночь на 31 января в Полтавской области Украины прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов. Также на ее территории расположены цеха для ремонта техники ВСУ и заправки ракет.

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