На Украине произошло землетрясение

«Суспильне»: В Полтаве произошло землетрясение

В украинской Полтаве произошло землетрясение. Об этом вечером в субботу, 1 февраля, сообщает в Telegram издание «Общественное» («Суспильне»)

Уточняется, что подземные толчки ощущались в нескольких районах города. Магнитуда не называется, другие подробности пока тоже не приводятся.

В ночь на 31 января в Полтавской области Украины прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов. Также на ее территории расположены цеха для ремонта техники ВСУ и заправки ракет.

