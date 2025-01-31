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08:40, 31 января 2025Бывший СССР

В Полтавской области у авиабазы ВСУ прогремел взрыв

Лебедев: В пригороде Полтавы прогремел взрыв у авиабазы ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Полтавской области Украины прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Ночью 31 января прилетело в пригород Полтавы по военному объекту. По сообщениям местных жителей, в 00:25 ночи был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы», — рассказал Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов. Также на ее территории расположены цеха для ремонта техники ВСУ и заправки ракет.

Кроме того, Лебедев заявил об ударе российских военных по объекту ВСУ в Кременчуге в Полтавской области. Он уточнил, что взрыв раздался в районе автомобильного завода, где техника НАТО готовилась для отправки на фронт.

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