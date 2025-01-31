Подполье сообщило об ударе по объекту с техникой НАТО в Полтавской области

Лебедев: ВС России ударили по объекту ВСУ с техникой НАТО в Полтавской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой НАТО в Кременчуге в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Под удар попал город Кременчуг. Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода», — рассказал подпольщик.

По информации Лебедева, ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в ночь на 31 января. Подпольщик отметил, что завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха, а на территории объекта украинские военные регулярно готовили технику НАТО для отправки на фронт. По его словам, взрыв был мощным, однако о повторной детонации не сообщалось.

Ранее ВС России нанесли удары по порту в Измаиле Одесской области. По словам Лебедева, инфраструктура объекта получила значительные повреждения.