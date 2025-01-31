Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по порту в Измаиле Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по порту в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Наконец-то порт отработали по всей длине, есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы», — сообщил Лебедев.

Ранее российские войска поразили объекты энергетики, снабжавшие электроэнергией объекты украинского военно-промышленного комплекса, а также аэродромы и склады Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе атаки были поражены цеха производства и хранения беспилотников.