Минобороны: ВС РФ поразили объект энергетики, аэродромы и склады ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили объекты энергетики, снабжавшие электроэнергией объекты украинского военно-промышленного комплекса, а также аэродромы и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке на военную инфраструктуру Украины сообщила пресс-служба Министерства обороны России, передает ТАСС.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в публикации Минобороны.

Отмечается, что в ходе атаки также были поражены цехи производства и хранения беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области. По данным военного ведомства, потери в рядах украинских военных превысили 54,8 тысячи военнослужащих.