В аэропорту на Камчатке посыпался потолок

В аэропорту Камчатки посыпался потолок, пассажиров эвакуировали

В аэропорту Камчатки во время землетрясения посыпался потолок, пассажиров эвакуировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка №1».

Отмечается, что специалисты приступили к ремонту потолка.

Telegram-канал «ЧП Камчатка» добавил, что потолок сыпался несколько раз. Одна из плит упала на пассажирку. Предварительно, женщина серьезно не пострадала.

Ранее сообщалось, что На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами. Позднее в Елизовском районе заметили четырехметровую волну.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

На фоне природного катаклизма жители Петропавловска-Камчатского начали массово покидать город.