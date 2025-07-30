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05:19, 30 июля 2025Экономика

Япония подняла истребители на фоне угрозы цунами

МО Японии задействовало истребители и вертолеты для мониторинга за цунами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители, а также патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана на фоне угрозы цунами, движущегося к японскому побережью после случившегося на Камчатке сильного землетрясения. Об этом заявили в Минобороны Японии, передает ТАСС.

Уточняется, что военная авиация задействована в операциях по сбору оперативной информации о цунами.

Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года. Первая волна цунами обрушилась на Северо-Курильск.

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