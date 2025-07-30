В Минздраве Камчатки рассказали о пострадавших из-за землетрясения

На Камчатке после землетрясения пострадали несколько человек, тяжелых травм нет

После землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали несколько человек, тяжелых травм у жителей региона нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников в беседе с ТАСС.

«Такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна (...) Все пациенты (находятся) в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», — рассказал Мельников.

Также министр подтвердил сообщение о том, что в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами. Позднее в Елизовском районе заметили четырехметровую волну.

Директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что данный катаклизм можно отнести к категории уникальных. Он также отметил, что магнитуда возросла до 8,5.