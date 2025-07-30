На Камчатке развернули региональный штаб

На Камчатке после землетрясения развернули региональный штаб

На Камчатке после землетрясения по поручению губернатора Владимира Солодова развернули региональный штаб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в своем Telegram-канале.

«Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению», — говорится в сообщении.

Землетрясение на Камчатке началось во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. В регионе объявлена угроза цунами.

Магнитуда землетрясения составила 8,7, это сильнейшая сейсмологическая активность с 1952 года.