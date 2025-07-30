Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:16, 30 июля 2025Россия

На Камчатке развернули региональный штаб

На Камчатке после землетрясения развернули региональный штаб
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке после землетрясения по поручению губернатора Владимира Солодова развернули региональный штаб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в своем Telegram-канале.

«Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению», — говорится в сообщении.

Землетрясение на Камчатке началось во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. В регионе объявлена угроза цунами.

Магнитуда землетрясения составила 8,7, это сильнейшая сейсмологическая активность с 1952 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5

    МЧС прокомментировало обстановку на Камчатке на фоне землетрясения

    На пассажиров аэропорта Петропавловска-Камчатского упал потолок

    Жителей Гавайев призвали эвакуироваться после землетрясения на Камчатке

    Путешествующая по миру блогерша описала россиян за границей фразой «наших видно сразу»

    Количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке

    В Госдуме предложили выплачивать учителям тринадцатую зарплату

    Япония подняла истребители на фоне угрозы цунами

    На Камчатке развернули региональный штаб

    Нападение крупного питона на человека сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости