В госучреждениях Камчатки сократили рабочий день

Губернатор Солодов: Рабочий день в государственных краевых учреждениях сокращен

Рабочий день в государственных краевых учреждениях Камчатки сокращен начиная с 13:00 по местному времени (4:00 по мск). Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение», — написал Солодов.

Ранее сообщалось, что На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами. Позднее в Елизовском районе заметили четырехметровую волну.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

На фоне природного катаклизма жители Петропавловска-Камчатского начали массово покидать город.