Угрозу цунами объявили на Курильских островах

На всех Курильских островах объявлена угроза цунами

На всех Курильских островах вслед за Камчаткой объявлена угроза цунами. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

«По уточненным данным, магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4. Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова», — рассказала Семенова.

Землетрясение на Камчатке началось во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. В регионе объявлена угроза цунами.

Магнитуда землетрясения составила 8,7, это сильнейшая сейсмологическая активность с 1952 года. В регионе развернули региональный штаб, который координирует работу экстренных служб.