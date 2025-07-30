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05:09, 30 июля 2025Россия

Угрозу цунами объявили на Курильских островах

На всех Курильских островах объявлена угроза цунами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

На всех Курильских островах вслед за Камчаткой объявлена угроза цунами. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

«По уточненным данным, магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4. Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова», — рассказала Семенова.

Землетрясение на Камчатке началось во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. В регионе объявлена угроза цунами.

Магнитуда землетрясения составила 8,7, это сильнейшая сейсмологическая активность с 1952 года. В регионе развернули региональный штаб, который координирует работу экстренных служб.

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