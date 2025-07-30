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03:34, 30 июля 2025Россия

В детсаду на Камчатке после землетрясения обрушилась стена

В одном из детских садов на Камчатке после землетрясения обрушилась стена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В одном из детских садов на Камчатке после землетрясения обрушилась стена. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Стена в детском саду №15 обрушилась в Петропавловске-Камчатском. Детей и взрослых в этот момент в здании не было. По предварительным данным, никто не пострадал. На место выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

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