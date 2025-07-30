В одном штате США объявили угрозу цунами из-за землетрясения в России

NOAA: На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

На Аляске — в крупнейшем штате США — объявили угрозу цунами после землетрясения, которое произошло у побережья Камчатки и которое оценили в 7,5 балла. Такие данные приводит Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным организации, объявление об угрозе цунами на территории американского штата было сделано в 02:35 по московскому времени.

До этого пресс-служба филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщила, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!» — говорилось в сообщении.