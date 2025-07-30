Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 30 июля 2025Экономика

Высота цунами в российском регионе достигла 15 метров

Институт океанологии: Высота цунами на Камчатке достигала 10-15 метров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пресс-служба Кроноцкого заповедника / РИА Новости

Высота цунами на Камчатке достигала 10-15 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, пишет РИА Новости.

«Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров», — рассказал руководитель лаборатории цунами Игорь Медведев.

Оперативную оценку волн цунами в Тихом океане специалисты проводили при помощи численного моделирования. Самыми большими волны цунами оказались рядом с очагом землетрясения — на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах.

«По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высоты волн цунами превысили шесть метров», — добавил ученый.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7. Это оказалось сильнейшим землетрясением с 1952 года. После него на российские регионы обрушились несколько волн цунами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайсон из России рассказал о прошедшей 30 километров под ударами БПЛА колонне бронетехники

    Российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира в Тбилиси

    Появились подробности о проведенной во время землетрясения на Камчатке операции

    Конфликтовавший с «Ахматом» боец заявил о необходимости провести СВО «внутри» России

    Назван самый популярный модный бренд в мире

    На США обрушилось цунами

    В Польше захотели отменить безвиз для нескольких стран

    Высота цунами в российском регионе достигла 15 метров

    Россия ударила по лагерю ВСУ «Искандером». Потери составили до 200 бойцов. Прилет ракеты по месту дислокации попал на видео

    Граничащая с Россией страна начала готовить гражданских к военному конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости