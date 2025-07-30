Высота цунами в российском регионе достигла 15 метров

Институт океанологии: Высота цунами на Камчатке достигала 10-15 метров

Высота цунами на Камчатке достигала 10-15 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, пишет РИА Новости.

«Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров», — рассказал руководитель лаборатории цунами Игорь Медведев.

Оперативную оценку волн цунами в Тихом океане специалисты проводили при помощи численного моделирования. Самыми большими волны цунами оказались рядом с очагом землетрясения — на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах.

«По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высоты волн цунами превысили шесть метров», — добавил ученый.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7. Это оказалось сильнейшим землетрясением с 1952 года. После него на российские регионы обрушились несколько волн цунами.