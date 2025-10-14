Россия
22:58, 14 октября 2025

Отправленный в отставку матом чиновник прокомментировал случившееся

Уволенный матом глава Кинельского района Жидков заявил, что ему обидно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого губернатор региона Вячеслав Федорищев обматерил и отправил в отставку, рассказал о своей реакции на случившееся. Он заявил Mash, что ему обидно, но он старается держаться.

«Слов нет, одни эмоции», — высказался Жидков. Как утверждает бывший чиновник, он не понимает, кому перешел дорогу — конфликтов с главой области у него не было, а в 2024 году район занял первое место в регионе по экономическим показателям.

Инцидент с камнем Жидков назвал недопониманием: камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны, затем его перенесли к школе, чтобы использовать для музея — просто забыли снять табличку.

Инцидент произошел во время инспекции по реконструируемым муниципальным объектам региона. В сети появились кадры, на которых Федорищев и Жидков смотрят на что-то, после чего губернатор кратко дает оценку увиденному и, хлопая подчиненного по плечу, произносит фразу: «Уволен, ***!»

