Губернатор объяснил матерное увольнение своего подчиненного

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил обсценную лексику и увольнение главы Кинельского района региона Юрия Жидкова. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Max.

Политик рассказал, что во время инспекции увидел камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. Он потребовал от подчиненного объяснений, однако тот назвал это «просто камнем». «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — резюмировал Федорищев.

Инцидент произошел во время инспекции по реконструируемым муниципальным объектам региона 14 октября. В сети появились кадры, на которых Федорищев и Жидков смотрят на камень, после чего губернатор кратко дает оценку увиденному и, хлопая подчиненного по плечу, произносит фразу: «Уволен, ***!»

После этого Жидков назвал случившееся недопониманием. По его словам, камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны, затем его перенесли к школе, чтобы использовать для музея — просто забыли снять табличку. Он также признался, что ему обидно, но он старается держаться. «Слов нет, одни эмоции», — резюмировал экс-глава района.

