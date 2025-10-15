Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 15 октября 2025Россия

Уволенный матом самарский чиновник записал видеообращение в футболке с символом Z

Экс-глава Кинельского района Самарской области Жидков записал видеообращение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Экс-глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков записал видеообращение. Его опубликовало издание НСН в Telegram.

14 октября глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение об увольнении Жидкова, о чем сообщил чиновнику в грубой форме во время осмотра территории. После этого Жидков попал в больницу.

Видеозапись, предположительно, сделана из больничной палаты. Это косвенно подтверждает и сам бывший чиновник, сообщивший, что находится в медицинском учреждении. На мужчине надета футболка одного из спортивных брендов с тремя белыми полосами, соединенными в символ Z.

Жидков поясняет, что на момент записи ролика его здоровье стабилизировалось.

Ранее ситуацию с увольнением Юрия Жидкова прокомментировала его жена Наталья. Она сочла увольнение супруга несправедливым и заверила, что семья справится со сложившейся ситуацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости