Уволенный матом самарский чиновник записал видеообращение в футболке с символом Z

Экс-глава Кинельского района Самарской области Жидков записал видеообращение

Экс-глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков записал видеообращение. Его опубликовало издание НСН в Telegram.

14 октября глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение об увольнении Жидкова, о чем сообщил чиновнику в грубой форме во время осмотра территории. После этого Жидков попал в больницу.

Видеозапись, предположительно, сделана из больничной палаты. Это косвенно подтверждает и сам бывший чиновник, сообщивший, что находится в медицинском учреждении. На мужчине надета футболка одного из спортивных брендов с тремя белыми полосами, соединенными в символ Z.

Жидков поясняет, что на момент записи ролика его здоровье стабилизировалось.

Ранее ситуацию с увольнением Юрия Жидкова прокомментировала его жена Наталья. Она сочла увольнение супруга несправедливым и заверила, что семья справится со сложившейся ситуацией.