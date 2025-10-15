В семье российского чиновника нашли объяснение увольнению матом

Жидкова связала увольнение самарского чиновника матом с возрастом Федорищева

Жена экс-главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова Наталья связала увольнение чиновника матом с возрастом губернатора региона Вячеслава Федорищева. Такое объяснение россиянка нашла в разговоре с агентством Daily Storm.

Женщина отметила, что семья поддерживает Жидкова. По их мнению, с бывшим главой администрации Кинельского района обошлись несправедливо. Наталья Жидкова подтвердила, что муж сейчас находится в больнице. «Все будет хорошо! Семья рядом. Нормально, переживем», — отметила в беседе она.

Супруга подчеркнула, что муж наверняка не останется без работы, несмотря на солидный возраст. За пять лет на посту главы района Жидков справлялся со своими обязанностями хорошо, уверена жена. Она неприятно удивлена поведением губернатора Самарской области.

До этого стало известно, что уволенный матом самарский чиновник был госпитализирован с гипертоническим кризом.

14 октября губернатор Самарской области обматерил и отправил в отставку Жидкова. Причиной бурной реакции стало то, что Федорищев увидел камень с разбитой мемориальной табличкой о героях Великой Отечественной войны. Он потребовал от подчиненного объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

Жидков возглавлял Кинельский район с 2020 года.