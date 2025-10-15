Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 15 октября 2025Россия

В семье российского чиновника нашли объяснение увольнению матом

Жидкова связала увольнение самарского чиновника матом с возрастом Федорищева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Юрий Жидков и Вячеслав Федорищев

Юрий Жидков и Вячеслав Федорищев. Кадр: Telegram-канал Mash

Жена экс-главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова Наталья связала увольнение чиновника матом с возрастом губернатора региона Вячеслава Федорищева. Такое объяснение россиянка нашла в разговоре с агентством Daily Storm.

Женщина отметила, что семья поддерживает Жидкова. По их мнению, с бывшим главой администрации Кинельского района обошлись несправедливо. Наталья Жидкова подтвердила, что муж сейчас находится в больнице. «Все будет хорошо! Семья рядом. Нормально, переживем», — отметила в беседе она.

Супруга подчеркнула, что муж наверняка не останется без работы, несмотря на солидный возраст. За пять лет на посту главы района Жидков справлялся со своими обязанностями хорошо, уверена жена. Она неприятно удивлена поведением губернатора Самарской области.

До этого стало известно, что уволенный матом самарский чиновник был госпитализирован с гипертоническим кризом.

14 октября губернатор Самарской области обматерил и отправил в отставку Жидкова. Причиной бурной реакции стало то, что Федорищев увидел камень с разбитой мемориальной табличкой о героях Великой Отечественной войны. Он потребовал от подчиненного объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

Жидков возглавлял Кинельский район с 2020 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    Лидер Сирии прибыл в Москву

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости