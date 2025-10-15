Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого губернатор региона Вячеслав Федорищев ранее обматерил из-за памятного камня, попал в больницу.
Стало известно, что мужчине утром в среду вызвали скорую помощь. Он попал в местную больницу в отдел кардиологии, у чиновника диагностировали гипертонический криз. По данным Mash, он поступил в отделение с давлением 160/110 — врачи стабилизировали до 140/90. Сейчас Жидков находится в палате, чувствует себя нормально и ходит самостоятельно. Сообщается, что к нему приехал сын и привез все необходимое.
Федорищев заявил об увольнении Жидкова, увидев камень и потребовав объяснений
Накануне Федорищев во время приезда и инспекции в Кинельском районе заявил Юрию Жидкову «уволен ****», увидев закладной камень в честь будущего обелиска памяти земляков-участников Великой Отечественной войны. Табличка на нем с этой надписью была разбита.
Подойдя к камню, между Федорищевым и Жидковым состоялся следующий диалог:
— Это что? — спросил Вячеслав Федорищев.
— Камень. Закладка была у нас памятника в парке, напротив ДК… — ответил Юрий Жидков.
— Это что?
— Они убрали…
— Что это такое? Я подожду, если нужно собраться…
— Ну, Вячеслав Алексеевич, это…
— Я не Вячеслав Алексеевич, я — Вячеслав Андреевич. Что это такое?
— Камень.
— Просто камень?
— Да. Это было установлено…
— Это просто камень? Да?
— Да.
— Уволен *****
Жидков занимает пост главы района с 2020 года.
Объясняя позднее свое решение, Федорищев отметил, что «можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний, но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край». «Слишком эмоционально? Да. Уволен», — пояснил свое поведение глава региона.
При этом он также отметил, что власти района не были в достаточной мере вовлечены в работу над реконструкцией Дома культуры, школы и многих других объектов поселка Кинельский.
Жидков отреагировал на ситуацию непониманием
Юрий Жидков затем рассказал о своей реакции на случившееся. Он заявил, что ему обидно, но он старается держаться.
«Слов нет, одни эмоции», — высказался Жидков. Как утверждает чиновник, он не понимает, кому перешел дорогу — конфликтов с главой области у него не было, а в 2024 году район занял первое место в регионе по экономическим показателям.
Инцидент с камнем Жидков назвал недопониманием: камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны, затем его перенесли к школе, чтобы использовать для музея — просто забыли снять табличку.
Жидков продолжает оставаться главой района
Глава района пока продолжает исполнять полномочия, так как по принятому в 2025 году закону о местном самоуправлении губернатор может инициировать увольнение главы муниципалитета, но соответствующее решение еще должны принимать депутаты представительного органа, пояснил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Инициатива главы региона оформляется в виде обращения, которое вносится вместе с проектом соответствующего решения.
Юрист также обратил внимание, что досрочная отставка Жидкова может и не состояться, так как срок его полномочий истекает через две недели. «Стоит ли затевать эту процедуру досрочной отставки, чтобы выиграть пару недель, большой вопрос», — рассуждает эксперт.
Адвокат Михаил Тимошатов также пояснил изданию Baza, что словами «уволен» трудовой договор расторгнуть невозможно, и в законе прописан ряд действий, которые необходимо соблюсти, прежде чем чиновник будет по-настоящему лишен должности.
Обелиск, ради которого устанавливали камень, открыли три года назад
Камень с табличкой заложили 12 июня 2019 года (эта дата указана на ней) на месте будущего обелиска землякам-участникам ВОВ.
Сам монумент в итоге был открыт 5 мая 2022 года. Жидков был в числе тех, кто открывал его. Журналистка Анастасия Кашеварова предположила, что строители после этого оттащили камень в сторону и забыли про него. «Хотя табличку нужно было просто снять. Негоже, чтобы она искореженная оставалась», — посчитала она.
Журналисты 63.ru утром 15 октября, приехав в поселок, нашли камень и сообщили, что злополучную табличку с него уже сняли. Местные жители же считают главной проблемой поселка не разбитую табличку, а мусор, скапливающийся на площадках.