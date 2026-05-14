Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:33, 14 мая 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина повышенного риска ранней смерти у женщин

Menopause: Остеопороз повышает риск ранней смерти у женщин после менопаузы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ballgiggsphoto / Shutterstock / Fotodom

Остеопороз у женщин после менопаузы может быть связан не только с переломами, но и с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Menopause.

Ученые проанализировали данные почти 3000 женщин в постменопаузе. Исследование показало, что при снижении минеральной плотности костей бедренной кости до уровня остеопороза риск смертности возрастал на 47 процентов. Особенно выраженная связь наблюдалась у женщин с уже развившимися остеопоротическими переломами.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Авторы объясняют, что после менопаузы снижение уровня эстрогена ускоряет разрушение костной ткани и ухудшает процессы ее восстановления. Это не только повышает вероятность переломов, но и может отражать общее ухудшение состояния организма, включая сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

Исследователи подчеркивают важность ранней диагностики остеопороза. По их словам, регулярные физические нагрузки, питание с достаточным количеством кальция и своевременная терапия могут помочь снизить риски не только переломов, но и других возрастных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний повышает вероятность переломов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    На «Игора Драйв» прошёл I этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

    Вероятность новых коррупционных скандалов на Украине оценили

    Раскрыта неочевидная причина повышенного риска ранней смерти у женщин

    ВСУ пожаловались на отсутствие еды и воды на позициях

    Хантавирус мутировал

    По Киеву ударили баллистическими ракетами

    Порноактриса спустила штаны в ТЦ на глазах у детей

    Подросток решил спасти щенка и запустил череду взаимных укусов с несколькими животными

    Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok