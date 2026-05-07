11:37, 7 мая 2026Россия

Медведев предрек Украине судьбу одной страны в 1990-х годах

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Украине судьбу одной страны. По его мнению, действующая в Киеве власть имеет все шансы повторить путь руководства Ирака в 1990-х годах, следует из опубликованной политиком статьи в RT.

Медведев проанализировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о наличии у ВСУ «самого богатого боевого опыта из всех европейских армий» и напомнил, что в конце 1980-х годов аналогично описывалась армия Ирака.

«Куда в итоге завели подогреваемые западниками амбиции и "головокружение от успехов" у руководства Ирака уже в 1990 году, все хорошо помнят. У временщиков с Банковой есть все шансы повторить этот путь», — обозначил зампред Совбеза.

Ранее Медведев назвал два пути для Польши. Российский политик выразил мнение, что страна может быть либо вассалом Германии, либо партнером России.

