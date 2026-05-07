Медведев: Польша может быть нищим вассалом Германии или партнером России

Польша может быть либо вассалом Германии, либо партнером России. Два пути для восточноевропейского государства назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной RT.

По его мнению, если Германия перевооружится, то «полякам следует крепко задуматься над тем, против кого потом будет повернута немецкая военная машина». Политик подчеркнул, что между Польшей и ФРГ существует большая историческая ненависть. «Геополитические травмы все еще сочатся кровью, а спорные территории — что бы ни говорили политики — еще как имеются. Снять требования Варшавы по выплате более одного триллиона долларов репараций у Берлина, кроме как военным путем, вряд ли получится», — написал Медведев.

Зампред Совбеза обратил внимание, что крупные военные учения НАТО Steadfast Dart 26, которые стартовали в январе и отрабатывают переброску войск на «восточном фланге», проходят без Польши. По его словам, ветер над Европой быстро меняется, однако Варшава не хочет это принимать. «Как известно, у Польши только два исторических пути — или быть нищим вассалом Германии, или быть партнером России. До Америки очень далеко, и никакая Польша (да и вся Европа) американцам не нужна. Не стоит обольщаться», — констатировал Медведев.

Ранее политик вспомнил мем про бобра, комментируя возможные ядерные учения Польши и Франции, которых назвал «передовиками милитаристской русофобии». Он также подчеркнул, что «безумные европейские лидеры» всеми силами разгоняют тему войны с Россией, в то время как для США масштабный конфликт с Россией — последнее, что нужно.