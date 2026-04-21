Медведев фразой из мема отреагировал на возможные ядерные учения Польши и Франции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил мем про бобра, комментируя возможные ядерные учения Польши и Франции, которых назвал «передовиками милитаристской русофобии». Пост политик опубликовал в Telegram.

Он также подчеркнул, что «безумные европейские лидеры» всеми силами разгоняют тему войны с Россией. Рассуждая об этом, Медведев задался вопросом, помогут ли США в случае конфликта Европы с Москвой. «На мой взгляд, нет», — считает зампред Совбеза.

Политик пояснил, что Вашингтону не нужна Европа, которая, по его мнению, показала себя нулевым союзником в конфликте на Ближнем Востоке. Кроме того, он отметил, что у США полно своих внутренних проблем и масштабный конфликт с Россией — последнее, что нужно главе Белого дома Дональду Трампу.

Медведев добавил, что прежде, чем «орать о готовности дать решительный отпор Кремлю», Европе стоит оценить свои силы без учета возможностей США, включая прикрытие военных производств, защищенность энергетики и транспорта, а также пересчет ядерной компоненты. «Voilà, bóbr kurwa!» — заключил зампред Совбеза, объединив французское слово «вуаля» и фразу из вирусного польского мема «бобр шлюха».

Ранее Медведев отреагировал на истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) картинкой с Королем Ночи из сериала «Игра Престолов» и фразой Winter is coming («Зима близко»).