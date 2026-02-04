Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой и фразой из «Игры престолов»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X отреагировал на истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) картинкой и фразой из «Игры престолов».

Он опубликовал картинку с Королем Ночи и словами «Winter is coming» («Зима близко»).

«Все! Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договоренности об ограничении стратегических ядерных сил. ОСВ-I, ОСВ-II, СНВ-I, СНВ-II, СНП, СНВ-III — все это в прошлом», — написал он, перечисляя предыдущие договоренности о вооружениях с Вашингтоном.

Ранее МИД России заявил, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам для купирования потенциальных угроз после истечения действия ДСНВ.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

