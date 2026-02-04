Реклама

Россия приготовилась к контрмерам для купирования угроз после истечения ДСНВ

В МИД РФ приготовились к контрмерам для купирования угроз после истечения ДСНВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российская сторона готова к решительным военно-техническим контрмерам для купирования потенциальных угроз после истечения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в заявлении МИД России.

«Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», — отмечается в заявлении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США до сих пор не ответили на российское предложение по ДСНВ.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

