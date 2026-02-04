Реклама

15:21, 4 февраля 2026

Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

США до сих пор не ответили на предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ так и не поступил», — указал представитель Кремля.

Также Ушаков сообщил, что российский лидер в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию с истечением ДСНВ, отметив, что Москва будет действовать «взвешенно и ответственно на основе анализа обстановки».

2 февраля газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в процесс соответствующих переговоров. МИД Китая назвал эту инициативу неразумной.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

