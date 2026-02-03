Китай назвал требование США неразумным

МИД КНР назвал неразумным требование США по переговорам о ядерном разоружении

Требование со стороны США о присоединении Китая к переговорам Москвы и Вашингтона по контролю над ядерным вооружением на данном этапе несправедливо. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», — указал дипломат.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в процесс соответствующих переговоров.

5 февраля истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что означает исчезновение последнего двустороннего соглашения России и США о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.