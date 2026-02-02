Раскрыты планы Трампа по ядерному оружию

FT: Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и переговоров с КНР

Президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в процесс соответствующих переговоров. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновника из его администрации.

«Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействовать угрозе, которую представляет ядерное оружие для всего мира, а также отмечал, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями», — рассказал чиновник на условиях анонимности.

По мнению издания, американский лидер может в последний момент согласиться соблюдать условия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III), действие которого истекает 5 февраля.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после того, как его срок закончится. Он подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США поступят аналогичным образом.