Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 27 января 2026Мир

Раскрыты условия для будущего ДСНВ

Ульянов: Париж и Лондон должны включиться в переговоры по ядерному разоружению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры по СНВ-3:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Франция и Британия должны включиться в переговоры по ядерному разоружению для будущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщают «Известия».

«Мы ставим вопрос о том, чтобы Париж и Лондон включались в переговоры по ядерному разоружению», — сказал он.

По словам Ульянова, это должно произойти, как только дело пойдет к выработке новой договоренности. Он также напомнил, что Франция заявила о своей готовности рассмотреть участие в переговорах, однако поставила условие, чтобы Россия и США уменьшили свои арсеналы. Постпред назвал это завуалированной формой категорического отказа.

Ранее Ульянов заявил, что Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры ДСНВ. Он уточнил, что Россия предлагала продлить договор по меньшей мере на год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok