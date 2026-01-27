Раскрыты условия для будущего ДСНВ

Ульянов: Париж и Лондон должны включиться в переговоры по ядерному разоружению

Франция и Британия должны включиться в переговоры по ядерному разоружению для будущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщают «Известия».

«Мы ставим вопрос о том, чтобы Париж и Лондон включались в переговоры по ядерному разоружению», — сказал он.

По словам Ульянова, это должно произойти, как только дело пойдет к выработке новой договоренности. Он также напомнил, что Франция заявила о своей готовности рассмотреть участие в переговорах, однако поставила условие, чтобы Россия и США уменьшили свои арсеналы. Постпред назвал это завуалированной формой категорического отказа.

Ранее Ульянов заявил, что Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры ДСНВ. Он уточнил, что Россия предлагала продлить договор по меньшей мере на год.