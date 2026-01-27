Реклама

США проигнорировали предложение России о продлении ДСНВ

Марина Совина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) хотя бы на год. Об этом заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Россия предлагала продлить, по меньшей мере на год, ключевые количественные параметры ДСНВ. Ответа нет», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал истечение срока ДСНВ словами «истечет так истечет».

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после того, как его срок закончится, а именно 5 февраля. Он подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США поступят аналогичным образом.

