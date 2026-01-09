Реклама

Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока ДСНВ

Трамп прокомментировал истечение срока ДСНВ словами «истечет так истечет»
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times равнодушно отреагировал на истечение срока американо-российского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

«Истечет так истечет», — сказал политик. Срок действия ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года.

По его словам, после истечение срока действия соглашения США намерены заключить более выгодный договор, включающий Китай.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что, если Соединенные Штаты не захотят продлевать ДСНВ, то «и не надо».

