16:04, 15 мая 2026

Организовавшие «общак» заключенные выслушали новые приговоры в российском суде

В Липецкой области суд приговорил участников экстремистской организации АУЕ
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Липецкой области суд приговорил 12 осужденных, отбывавших наказание в елецкой колонии, за следование идеям АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Их признали виновными по статьям 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») и 282.3 («Сбор средств, предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации») УК РФ. Один из фигурантов, 42-летний заключенный, также признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Суд установил, что мужчина получил статус так называемого положенца и стал занимать высшее положение в преступной иерархии на подконтрольной территории, пропагандировал «воровские идеи», сплачивал лиц криминальной направленности, не соблюдал правила внутреннего распорядка, а также вместе с другим подсудимым формировал «общак», за счет которого финансировалась экстремистская организация АУЕ.

В результате инициатор приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Его соучастник получил шесть лет колонии особого режима, а остальные 10 фигурантов — от трех до пяти лет колонии строгого или особого режима.

Ранее в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего ранее судимого жителя Уфы, который был назначен смотрящим за городом.

