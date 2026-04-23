19:03, 23 апреля 2026

Машина наехала на туриста с коляской в Таиланде и попала на видео

Пять туристов пострадали после наезда автомобиля в Паттайе
Елизавета Гринберг (редактор)

Машина наехала на туриста с коляской в Паттайе (Таиланд) и попала на видео. Кадры публикует газета Daily Mail.

Уточняется, что всего пострадали пятеро иностранцев. Среди них — австралиец и его двухлетний сын, один американец и двое индийцев. Их экстренно госпитализировали.

В полиции сообщили, что перед инцидентом 57-летняя водительница попала в другое ДТП с мотоциклом. На момент происшествия она садилась обратно в машину после проверки документов, но внезапно ее автомобиль рванул. Женщина даже не успела закрыть дверь. «Все кричали, потому что в то мгновение турист шел рядом с коляской», — отметила работница массажного салона, расположенного по близости.

Ранее россияне пострадали в аварии с пикапом и надувным бананом в Таиланде. Инцидент попал на видео.

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

    Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

    Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

    В ЕС допустили использование российских активов для погашения кредита Украине

    Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова

    В Дагестане пострадавшим от паводков предоставят льготы

    30-летний блогер ослеп после подтяжки лица в Южной Корее

    Российскую матку «Орлан-10» заметили в зоне СВО

    Генералу Росгвардии вынесли приговор за многомиллионный ущерб бюджету

    Все новости
