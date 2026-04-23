Машина наехала на туриста с коляской в Таиланде и попала на видео

Пять туристов пострадали после наезда автомобиля в Паттайе

Машина наехала на туриста с коляской в Паттайе (Таиланд) и попала на видео. Кадры публикует газета Daily Mail.

Уточняется, что всего пострадали пятеро иностранцев. Среди них — австралиец и его двухлетний сын, один американец и двое индийцев. Их экстренно госпитализировали.

В полиции сообщили, что перед инцидентом 57-летняя водительница попала в другое ДТП с мотоциклом. На момент происшествия она садилась обратно в машину после проверки документов, но внезапно ее автомобиль рванул. Женщина даже не успела закрыть дверь. «Все кричали, потому что в то мгновение турист шел рядом с коляской», — отметила работница массажного салона, расположенного по близости.

Ранее россияне пострадали в аварии с пикапом и надувным бананом в Таиланде. Инцидент попал на видео.