16:58, 10 марта 2026Путешествия

Россияне пострадали в аварии с пикапом и надувным бананом в Таиланде

Пикап с лодкой на прицепе протаранил массажный салон с россиянами в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Россияне пострадали в аварии с пикапом на популярном курорте Таиланда Пхукете. Кадры с камер видеонаблюдения публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что сначала машина с лодкой и надувным бананом на прицепе наехала на нескольких людей на тротуаре. Некоторые из них успели увернуться, остальных доставали из-под колес. После этого пикап протаранил стеклянный фасад массажного салона.

Всего пострадали шесть человек. По предварительным данным, трое из них — россияне. Местная полиция начала расследование. По одной из версий, водитель пикапа превысил скорость и не справился с управлением.

Ранее экскурсионный автобус с туристами из России упал с холма в Таиланде. Двоих соотечественников доставили в ближайшую больницу в очень тяжелом состоянии.

