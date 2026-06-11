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12:14, 11 июня 2026Экономика

Островное государство снова начало покупать зерно у России

«Агроэкспорт»: Мадагаскар купил у России 30 тысяч тонн пшеницы
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

С января по май 2026 года Россия продала Мадагаскару больше 30 тысяч тонн пшеницы. Эти данные Федерального центра «Агроэкспорт» процитировало «Прайм».

Эти поставки оцениваются в сумму, превышающую семь миллионов долларов. До этого Мадагаскар покупал российскую пшеницу лишь в 2021 году. Тогда за весь календарный год было поставлено 66 тысяч тонн на 16 миллионов долларов.

В феврале 2026 года Министерство сельского хозяйства РФ сообщало о готовности России наращивать торговлю с Мадагаскаром. По данным ведомства, Москва рассматривает это островное государство как важного партнера в регионе. В Россию оно поставляет тропические фрукты, какао-бобы, гвоздику и ваниль. Россия же может увеличивать экспорт такой продукции, как зерновые, делиться наработками в области селекции и семеноводства, а также предоставить отечественные сорта и гибриды риса, подходящие для климата Мадагаскара.

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