Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 19 февраля 2026Экономика

В России заявили о готовности активнее торговать с Мадагаскаром

Минсельхоз: Россия готова увеличить поставки Мадагаскару птицы и зерновых
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия готова активнее торговать с Мадагаскаром. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.

По итогам встречи министра сельского хозяйства Оксаны Лут и министра сельского хозяйства и животноводства Республики Мадагаскар Хосе Расатариманана стороны обсудили возможное увеличение поставок.

«Россия рассматривает Мадагаскар как важного партнера в регионе. Республика поставляет в нашу страну тропические фрукты, какао-бобы, гвоздику и ваниль. Россия, в свою очередь, готова наращивать экспорт отечественной продукции, в том числе птицы и зерновых», — пояснили в ведомстве.

Помимо аграрной продукции ведомства видят перспективным направление по минеральным удобрениям. Кроме того, Россия готова делиться наработками в области селекции и семеноводства, а также предоставить отечественные сорта и гибриды риса, подходящие для климата Мадагаскара.

В феврале США прекратили закупки еды в рамках зарубежных программ продовольственной помощи. Закупки продовольствия, в том числе пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами, приостановили после того, как администрация нового президента Дональда Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат. Это затронет работу организаций, помогающих бедным жителям таких стран, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Туристка привязала свою собаку к столбу в аэропорту и захотела улететь без нее

    Сто известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры

    Создатель средств блокировки интернета в России вернется к иностранному софту

    Российские собаки получили бронежилеты

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok