В России заявили о готовности активнее торговать с Мадагаскаром

Минсельхоз: Россия готова увеличить поставки Мадагаскару птицы и зерновых

Россия готова активнее торговать с Мадагаскаром. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.

По итогам встречи министра сельского хозяйства Оксаны Лут и министра сельского хозяйства и животноводства Республики Мадагаскар Хосе Расатариманана стороны обсудили возможное увеличение поставок.

«Россия рассматривает Мадагаскар как важного партнера в регионе. Республика поставляет в нашу страну тропические фрукты, какао-бобы, гвоздику и ваниль. Россия, в свою очередь, готова наращивать экспорт отечественной продукции, в том числе птицы и зерновых», — пояснили в ведомстве.

Помимо аграрной продукции ведомства видят перспективным направление по минеральным удобрениям. Кроме того, Россия готова делиться наработками в области селекции и семеноводства, а также предоставить отечественные сорта и гибриды риса, подходящие для климата Мадагаскара.

В феврале США прекратили закупки еды в рамках зарубежных программ продовольственной помощи. Закупки продовольствия, в том числе пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами, приостановили после того, как администрация нового президента Дональда Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат. Это затронет работу организаций, помогающих бедным жителям таких стран, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас.