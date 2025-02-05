США прекратили закупку еды для помощи бедным странам

Reuters: США прекратили закупки пшеницы и сои для помощи бедным странам

США прекратили закупки еды в рамках зарубежных программ продовольственной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Закупки продовольствия, в том числе пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами, приостановили, несмотря на сделанное две недели назад исключение для этого вида поддержки. Как отмечают источники агентства, это решение приняли после того, как администрация нового президента Дональда Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат.

По оценке экспертов, приостановка помощи затронет работу организаций, помогающих бедным жителям таких стран, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас. Кроме того, это косвенно повлияет на американских фермеров, которые столкнулись с низкими закупочными ценами и неопределенностью из-за возможных пошлин.

В конце января Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины и других стран на 90 дней. Поводом стала необходимость оценить, насколько эти программы соответствуют внешней политике Вашингтона.

Позднее Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи. Бюджетное управление Белого дома отменило директиву, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи.