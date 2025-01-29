США отменили заморозку федеральной помощи на фоне исков

Администрация президента США Дональда Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков. Об этом сообщает Reuters.

«Бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи. «Попытка президента Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — утверждается в материале.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины и других стран. Он поручил приостановить предоставление помощи на 90 дней, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.