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21:25, 29 января 2025Мир

США отменили заморозку федеральной помощи

США отменили заморозку федеральной помощи на фоне исков
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков. Об этом сообщает Reuters.

«Бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи. «Попытка президента Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — утверждается в материале.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины и других стран. Он поручил приостановить предоставление помощи на 90 дней, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.

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