Reuters: Суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи

Федеральный суд США приостановил указ американского президента Дональда Трампа о заморозке международной помощи. Об этом сообщает Reuters.

«Попытка президента Дональда Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — указывает агентство.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержке Украины. Он поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.