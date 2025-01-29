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20:58, 29 января 2025Мир

Суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи

Reuters: Суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Федеральный суд США приостановил указ американского президента Дональда Трампа о заморозке международной помощи. Об этом сообщает Reuters.

«Попытка президента Дональда Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — указывает агентство.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержке Украины. Он поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.

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