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14:30, 29 января 2025Мир

США после указа Трампа приостановили военную и экономическую поддержку Украины. Чем это грозит Киеву?

WP: США прекратили военную и экономическую поддержку Украины по указу Трампа
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

США приостановили военную и экономическую поддержку Украины. Указ об этом подписал президент страны Дональд Трамп.

После вступления в должность главы государства политик поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике США. Подписание данного указа означает заморозку финансирования Украины.

Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента страны

Дональд Трамппрезидент США

Новое постановление Вашингтона затронет и экономическую помощь Киеву, однако бюджетная поддержка страны будет осуществляться и дальше. Указ не повлияет лишь на поддержку Израиля и Египта, которые продолжат получать «экстренную продовольственную помощь».

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остановка помощи США лишит Украину возможности закупать американское оружие

Приостановка финансирования США заморозит средства Киева на закупку американского вооружения. О возможном последствии указа Дональда Трампа сообщили журналисты The Wall Street Journal.

Из-за роли Госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американских вооружений

журналисты The Wall Street Journal

Помимо этого, прекращение поддержки коснулось и работы киевского офиса агентства США по международному развитию (USAID). Госдепартамент поручил приостановить все проекты офиса и расходы на них. Госсекретарь Марк Рубио заявил, что возобновление работы будет возможно только после тщательной проверки грантов.

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Без финансирования США украинские чиновники могут остаться без зарплат

После приостановки Госдепом работы гражданских программ чиновники на Украине рискуют остаться без зарплат.

Основная часть военной поддержки Украины зависит от Пентагона — туда входят поставки вооружения и оплата контрактов для их закупки. Тем не менее гражданские программы, в числе которых выплата зарплат работникам украинского правительства, подконтрольны Госдепартаменту США.

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Введение немедленной приостановки финансирования со стороны ведомства не обошло и Украину, так что теперь руководство Киева может остаться без денег. Специалист Фонда защиты демократий Брэдли Боуман заметил, что единственный выход для украинских чиновников в это ситуации — рассчитывать на помощь Европы и на то, что страны Евросоюза хотя бы «попытаются взять на себя большую часть или все это бремя».

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