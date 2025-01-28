Названо возможное последствие для Украины остановки помощи США

Приостановка помощи Вашингтона заморозит выделяемые Киеву средства на закупку оружия. Возможное последствие решения США для Украины назвали журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ).
«Из-за роли Госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американских вооружений», — отмечают авторы публикации. При этом журналисты считают, что это не единственный для Украины и Тайваня способ получения оружия.
Ранее стало известно, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.
25 января сообщалось, что Госдеп США приостановил помощь ряду стран, в том числе Украине, на 90 дней. Отмечалось, что действие документа, вступившего в силу немедленно, распространяется на все страны, кроме Израиля и Египта.