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17:41, 28 января 2025Интернет и СМИ

Названо возможное последствие для Украины остановки помощи США

WSJ: Остановка помощи США заморозит выделяемые Киеву средства на закупку оружия
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Приостановка помощи Вашингтона заморозит выделяемые Киеву средства на закупку оружия. Возможное последствие решения США для Украины назвали журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Из-за роли Госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американских вооружений», — отмечают авторы публикации. При этом журналисты считают, что это не единственный для Украины и Тайваня способ получения оружия.

Ранее стало известно, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.

25 января сообщалось, что Госдеп США приостановил помощь ряду стран, в том числе Украине, на 90 дней. Отмечалось, что действие документа, вступившего в силу немедленно, распространяется на все страны, кроме Израиля и Египта.

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