На Западе заявили о риске для украинских чиновников остаться без зарплат

AP: украинские чиновники рискуют остаться без зарплат, выплачиваемых Госдепом

Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат после того, как США приостановили работу гражданских программ, за которые отвечает Госдепартамент. Об этом заявило издание Associated Press (AP).

Большая часть военной помощи Киеву исходит от Пентагона, туда включены поставки оружия из имеющихся запасов и оплата контрактов для закупки вооружений. Но гражданские программы, жизненно важные для Украины, подчинены Госдепу, и в распоряжениях ведомства о заморозке нет исключений, уточняется в публикации.

Это включает в себя средства для выплат заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины. Специалист Фонда защиты демократий Брэдли Боуман отметил, что американская поддержка важна, однако европейским союзникам следует действовать, чтобы «попытаться взять на себя большую часть или все это бремя».

Ранее стало известно, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.